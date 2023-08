Loading...

Economia Dia a Dia Agora as praias do Algarve só têm estrangeiros e algarvios? Não é bem assim, mas já esteve mais longe

Esta quinta-feira, na rubrica Economia dia a dia, falamos do Algarve, a única região do país onde o turismo permanece aquém dos níveis pré-pandemia. O dedo é apontado aos portugueses que por causa do aumento do custo de vida e tas taxas de juro, tiveram de repensar as suas férias