Loading...

Economia Dia a Dia Sou jovem trabalhador, tenho direito ao novo apoio do Governo?

Esta segunda-feira, na rubrica Economia dia a dia, falamos do novo apoio do Governo destinado aos jovens, o programa ‘Avançar’. Pretende empregar 25 mil jovens com contratos permanentes e salários acima de €1330 brutos mensais