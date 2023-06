Loading...

Economia Dia a Dia Economia dia a dia: debate do pacote Mais Habitação entra na reta final

Esta quinta-feira, na rubrica Economia dia a dia, falamos do Programa Mais Habitação cujas propostas de alteração começam a ser discutidas e votadas no Parlamento. São várias as alterações em cima da mesa que vão fazer acender o debate na Assembleia da República