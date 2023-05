Loading...

Economia Dia a Dia Economia dia a dia: não recebeu notificação do IMI? Explicamos como pode obter a referência de pagamento

Esta terça-feira, na rubrica Economia dia a dia, falamos dos atrasos no envio das notificações para pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis e de como pode obter a referência de pagamento no seu Portal das Finanças

Há uma hora