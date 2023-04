Loading...

Economia Dia a Dia Economia dia a dia: créditos à habitação cada vez mais altos, mas pode haver alternativas de poupança

Esta quarta-feira, na rubrica Economia dia a dia, falamos da renegociação do crédito à habitação que pode fazer com que poupe algum dinheiro ou que seja aliviado dos pagamentos durante um certo período de tempo. As opções são várias, por isso, fizemos uma lista para que analise qual a melhor opção a adotar no seu caso

Há 56 minutos