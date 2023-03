Loading...

Economia Dia a Dia Economia dia a dia: o preço das casas está mais barato, é a primeira descida em 4 meses

Esta segunda-feira, na rubrica Economia dia a dia, falamos da descida do preço das casas - a primeira em quatro meses - e fazemos o ponto de situação do pacote ‘Mais Habitação’ do Governo

Há 55 minutos