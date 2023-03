Loading...

Economia Dia a Dia Economia dia a dia: pode vir a pagar mais €266 por mês nas prestações de crédito à habitação

Esta sexta-feira na rubrica “Economia dia a dia” falamos do agravamento das prestações do crédito à habitação, com taxa variável, que seguem o humor das Euribor. Os aumentos podem vir a chegar aos 88,5%

Há 45 minutos