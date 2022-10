Economia dia a dia: a análise a um Orçamento que "é como se fosse uma corrida de Fórmula 1"

Numa semana marcada pela entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2023, Fernando Medina, o ministro das Finanças, descreve o documento como “um orçamento preparado para cenários adversos”.

Na análise ao vivo na redação, Eunice Lourenço, editora da secção de política do Expresso, destaca como ponto positivo o Governo ter conseguido um acordo com a Concertação Social “que é uma almofada social para o que aí venha”, mas negativamente há “toda uma incerteza” com o que é feito com este Orçamento.

Pedro Marta Candeias, editor de sociedade, faz uma analogia e diz que o Orçamento é “como se fosse uma corrida de Fórmula 1, estamos a ver a previsão do tempo, pode estar chuva ou sol, e nós temos de escolher o pneu mais adequado para ir à corrida”, ainda assim Fernando Medina não deixa de lado a possibilidade de fazer alterações no Orçamento ou seja, “ir às boxes e mudar os pneus”.

O próximo ano de 2023 é de incerteza nas diferentes áreas e por isso, João Silvestre, editor de economia, destaca que é um Orçamento “de alta contenção”, isto porque “o Governo toma medidas no sentido certo, mas vai com muito cuidado”, já que se ocorrer uma recessão em economias europeias “é quase impossível Portugal escapar”.

Ainda foi possível analisar as declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, da oposição, que diz ser um “Orçamento de estagnação e irrealista” e dos parceiros sociais, com a CGTP fora do acordo.