Loading...

Economia Dia a Dia Economia dia a dia: os pontos principais do Orçamento do Estado para 2023

Esta segunda-feira na rubrica “Economia dia a dia” falamos sobre as medidas propostas pelo Governo no Orçamento do Estado do próximo ano. Inflação, salários, pensões, apoios ou desemprego. Tudo o que precisa de saber em apenas 2 minutos

10 Outubro 2022 23:19