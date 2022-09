Loading...

Economia Dia a Dia Economia dia a dia: um guia de como mudar para o mercado regulado do gás natural e da eletricidade

Esta segunda-feira, na rubrica “Economia dia a dia”, falamos sobre a atualidade do mercado liberalizado vs o mercado regulado, de gás natural e eletricidade, com as explicações do jornalista do Expresso, especialista na área de energia, Miguel Prado

Facebook

Whatsapp

Twitter

Linkedin

Mail

Há 57 minutos