Economia Dia a Dia Economia dia a dia: o discurso de Ursula von der Leyen no Estado da União em pouco mais de 2 minutos

Esta quarta-feira, na rubrica “Economia dia a dia”, falamos sobre os anúncios feitos pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no já habitual balanço anual do Estado da União. A guerra, a energia, o lítio ou as pequenas e médias empresas foram alguns dos temas que marcaram o seu discurso

Há 49 minutos