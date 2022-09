Loading...

Economia Dia a Dia Economia dia a dia: Como andam as vendas de carros em Portugal?

Esta sexta-feira na rubrica “Economia dia a dia” falamos sobre as vendas de carros, que continuam com números mais baixos do que antes da pandemia. Os carros a gasolina continuam a ser os mais vendidos

Há 52 minutos