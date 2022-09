Loading...

Economia Dia a Dia Economia dia a dia: em setembro continuam os descontos nos combustíveis

Esta quinta-feira na rubrica “Economia dia a dia” falamos sobre o prolongamento, por parte do Governo, das medidas impostas para controlar a subida a pique do preço do gasóleo e da gasolina

Há uma hora