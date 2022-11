Economia dia a dia. Aumento do preço da eletricidade: “isto não é uma decisão entre refrigerantes, é sobre acender a luz e cozinhar em casa"

O presidente da Endesa, Nuno Ribeiro da Silva disse, em entrevista, que os preços da eletricidade poderiam subir 40%, ou mais, já nas faturas de julho, consequência do travão do gás ibérico.

O tema está em destaque esta semana, mas ainda há muitas perguntas que precisam de resposta.

João Silvestre, editor de economia do Expresso, explica que o travão ibérico é um “mecanismo que trava o efeito que a subida do preço do gás tem na formação do preço da eletricidade”.

Pedro Silva, analista de mercado de Energia e Sustentabilidade na DECO PRO TESTE, diz que são claros os benefícios da existência do travão por ser possível poupar, ainda assim “alguém vai ter de pagar por este gás que foi consumido para produzir eletricidade”.

Segundo o analista, os consumidores podem sempre poupar ao máximo na eletricidade, mas a poupança tem de ser sentida maioritariamente nas empresas e em serviços públicos.