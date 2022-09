Carlos Paes

2:59 para explicar o mundo Portugal nunca teve tantos investigadores como agora. Mas será que o próximo orçamento vai dar mais dinheiro à ciência?

No último Orçamento do Estado, o Governo definiu como uma das prioridades a criação de emprego científico. E a meta é chegar aos 3% até 2030. Mas será que a crise provocada pela pandemia vai poupar a investigação e as ciências? Jornalismo de dados, para explicar o país e o mundo em 2:59

Facebook

Whatsapp

Twitter

Linkedin

Mail

Copiar Url

16 Setembro 2020 13:35