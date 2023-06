Loading...

Multimédia Ministro da Educação com segurança reforçada após insultos e ataque violento. Portugueses ainda pagam IRS da Troika. Há Expresso nas bancas

João Costa, ministro da Educação, revela que, no final de um ano letivo conflituoso, insultos e ataque violento ao carro onde seguia levaram a PSP a elevar o grau de risco. Filhas de Prigozhin foram a Vilamoura. Perduram ´heranças´ da austeridade que os portugueses ainda pagam no IRS dos anos da troika. Na Revista E, tudo sobre o regresso de Indiana Jones. A edição desta semana, em análise com o diretor-adjunto Miguel Cadete e o jornalista Bernardo Mendonça