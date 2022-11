Luanda Leaks. Gestor do EuroBic com ferimentos graves, PJ investiga tentativa de suicídio ou de homicídio

Nuno Ribeiro da Cunha, o diretor do private banking do EuroBic que deu provimento à transferência de mais de 50 milhões de euros da conta da Sonangol no EuroBic para o Dubai, foi encontrado com ferimentos graves nos pulsos e no abdómen, numa casa em Vila Nova de Milfontes, a 7 de janeiro.

A notícia foi avançada esta quarta-feira pela TVI, à qual o gestor prestou declarações, garantindo que se tratou de uma uma tentativa de suicídio relacionada com um episódio de depressão, sem relação com questões profissionais. Para além disso, assegurou não ter cometido nenhuma ilegalidade no processo.

No entanto, a Polícia Judiciária (PJ) tem dúvidas sobre a versão de Nuno Ribeiro da Cunha, estando a pôr a hipótese de se ter tratado de uma tentativa de homicídio ou de uma simulação de suicídio. A PJ terá por isso apreendido o telemóvel do funcionário do EuroBic.

Devido às lesões, Ribeiro da Cunha foi internado de urgência no hospital de Santiago do Cacém. A casa onde foi encontrado é uma residência de férias da família.