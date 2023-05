Praticar exercício físico pode reduzir em 25% o risco de Parkinson nas mulheres

A equipa de investigação comparou os níveis de exercício físico das mulheres – que no início do estudo não sofriam de Parkinson – ao longo de 29 anos, incluindo atividades como caminhadas , subir escadas, desempenhar tarefas domésticas, fazer jardinagem, andar de bicicleta ou praticar um desporto.

Praticar exercício físico regularmente pode reduzir em 25% as hipóteses de uma mulher desenvolver doença de Parkinson, conclui um estudo publicado pela revista científica Neurology . A análise acompanhou 95.354 mulheres francesas nascidas entre 1925 e 1950 a partir de 1990 – com uma idade média de 49 anos.

Os investigadores também descobriram que, dez anos antes do diagnóstico, a atividade física diminuía a um ritmo mais rápido nas pessoas com Parkinson do que nas que não a tinham, provavelmente devido aos primeiros sintomas da doença.

“Não só descobrimos que as participantes do sexo feminino que praticam mais exercício físico têm uma taxa mais baixa de desenvolvimento da doença de Parkinson, como também mostrámos que é pouco provável que os sintomas precoces da doença expliquem estes resultados e que, em vez disso, o exercício físico é benéfico e pode ajudar a atrasar ou a prevenir esta doença”, afirma um dos autores, Alexis Elbaz, investigador do Inserm (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale).

Até agora, “poucos estudos” tinham examinado especificamente a relação entre atividade física e Parkinson em mulheres, “possivelmente porque a doença é mais frequente em homens do que em mulheres”, enquanto este trabalho foca-se nesta população e as análises foram “ajustadas para as características da vida reprodutiva”, lê-se no documento.