Sondagem: Rui Rio ganha balanço e encurta distância para o PS

Rui Rio continua longe de ameaçar uma vitória de António Costa nas próximas legislativas mas a última sondagem divulgada este domingo, realizada depois do frente-a-frente entre os dois líderes, mostra-o a encurtar a distância que o separa do PS.

De acordo com o inquérito feito pela Pitagórica para o Jornal de Notícias, TSF e TVI, o líder social-democrata reúne agora 26,6% das intenções de voto (mais 3,3 pontos do que na anterior sondagem), contra 40,6% de António Costa (39,2% no barómetro anterior), uma distância grande mas que entre sondagens encurtou e se fixa agora nos 14 pontos percentuais.

Os inquéritos à população começaram a ser realizados um dia depois do debate que opôs Rui Rio a António Costa e que os comentadores, em geral, concluíram ter sido ligeiramente mais favorável ao líder do PSD. E tanto o debate como a polémica com as golas anti-fumo, que entretanto precipitou a saída do secretário de Estado da proteção civil, parecem ter prejudicado o líder do PS.

Quando se perguntou aos inquiridos se a sua opinião sobre os candidatos melhorou ou piorou, Rui Rio viu-se beneficiado: a maioria (29,3%) considera que o líder do PSD melhorou o seu desempenho, ao contrário de António Costa, que terá piorado para a maioria dos inquiridos (16% considera que piorou contra 11% que melhorou).

Voltando às intenções de voto, o Bloco de Esquerda surge em terceiro lugar com 8.8% das intenções de voto, seguido do PCP (6.8%) e do CDS (5.2%).

André Silva, do PAN, tem 3.6% e Santana Lopes 1,1%. As restantes forças partidárias estão todas abaixo de 1%.

A campanha eleitoral arranca oficialmente este domingo, com os analistas a anteciparem, para António Costa, os riscos de ficar sem maioria absoluta se não aumentar o nível de dramatização.