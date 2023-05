Quatro mortos em naufrágio provocado por ventos fortes em Itália

Pelo menos quatro pessoas morreram no naufrágio de um barco turístico no Lago Maggiore, em Itália, devido aos fortes ventos, afirmou hoje o corpo de bombeiros do país.

O barco de 16 metros de comprimento virou-se ao largo da costa de Lisanza, no extremo sul do lago, na noite de domingo, quando o tempo se agravou repentinamente.

"Os corpos de quatro pessoas foram encontrados", disse à France-Press o porta-voz dos bombeiros, Luca Cari.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel, uma das vítimas é um cidadão israelita de 50 anos.

De acordo com o 'site' local de notícias Varese News, as outras vítimas são um cidadão russo e dois italianos.

O presidente da região da Lombardia, Attilio Fontana, lamentou na noite de domingo um "incidente muito grave" causado por um "remoinho".

Cerca de 20 passageiros sobreviventes foram retirados da água ou conseguiram nadar até à costa, segundo os meios de comunicação italianos.

A embarcação transportava turistas italianos e estrangeiros e afundou-se rapidamente, arrastando uma das vítimas, acrescentaram.

O Lago Maggiore, que fica no sul dos Alpes, é o segundo maior lago da Itália e um popular destino turístico.