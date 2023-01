Costa discute resposta aos EUA com Von der Leyen e vai também reunir com Vestager

Ursula von der Leyen tem estado a ouvir os vários líderes europeus, numa altura em que a Comissão Europeia prepara uma proposta para responder ao enorme pacote de investimento norte-americano para reduzir a inflação - o chamado IRA. O desafio é facilitar a vida à indústria verde e impedir que as empresas fujam para os Estados Unidos. Esta quinta-feira à tarde, a alemã encontrou-se com o chanceler alemão, Olaf Scholz, em Berlim, e à noite ouviu António Costa, ao jantar.

Não houve declarações à imprensa. Como várias vezes acontece, Ursula von der Leyen limitou-se a escrever no Twitter os temas à mesa, sem direito a perguntas dos jornalistas. Na rede social, escreveu que "discutiram competitividade, comércio, a oportunidade para fazer avançar o acordo UE-Mercosul, e o apoio à Ucrânia". Falaram ainda da implementação do Plano de Recuperação e Resiliência e as ligações energéticas.

O encontro serve para preparar o Conselho Europeu extraordinário de 9 e 10 de fevereiro, em Bruxelas, onde os líderes europeus vão discutir a resposta europeia aos subsídios do IRA para atrair investimento na transição verde, protegendo e privilegiando a produção norte-americana, por exemplo de baterias.

António Costa também preferiu o Twitter para partilhar "a reunião de trabalho muito positiva" com Von der Leyen, acrescentando que se focaram "no apoio à competitividade das empresas europeias e na necessidade de acelerar a transição energética".

O primeiro-ministro não tem prevista qualquer declaração à imprensa nos dois dias que passa em Bruxelas. Mas esta sexta-feira encontra-se com o Comissário para o Mercado Interno, Thierry Breton. Fonte comunitária adianta que vão discutir o "Net-Zero Industry Act" - legislação para a neutralidade na indústria - anunciado esta semana em Davos por Von der Leyen.

A presidente do executivo comunitário quer "identificar objetivos claros até 2030 para a tecnologia limpa europeia" e "concentrar o investimento em projetos estratégicos ao longo de toda a cadeia de abastecimento". "Vamos analisar sobretudo a forma de simplificar e acelerar o processo de licenciamento de locais de produção de tecnologia limpa", adiantou em Davos.

Costa vai ainda encontrar-se com a vice-presidente Margrethe Vestager, responsável pela Concorrência. A dinamarquesa ainda esta quarta-feira esteve reunida com o ministro do Ambiente para discutir o prolongamento do chamado Mecanismo Ibérico até final de 2023.

De Bruxelas, Costa segue para Gotemburgo, na Suécia, onde assiste ao jogo da seleção nacional de andebol, com Cabo Verde, para o Campeonato do Mundo.