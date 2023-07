Três eleições intercalares que podem ser tiros no porta-aviões de Rishi Sunak

Cerca de 225 mil britânicos estão a votar, esta quinta-feira, em distintas partes do Reino Unido. Três círculos eleitorais vão às urnas eleger deputados, na sequência de outras tantas demissões na Câmara dos Comuns, todas elas do Partido Conservador do primeiro-ministro Rishi Sunak. Este admitiu na véspera, numa reunião do grupo parlamentar, que a luta ia ser “dura”. A última vez que um chefe do Governo perdeu três assentos no mesmo dia aconteceu há 55 anos, com o trabalhista Harold Wilson.

A amostra eleitoral será curta, já que a câmara baixa do Parlamento tem 650 lugares e o país, 67 milhões de habitantes. Ainda assim, a simultaneidade dos atos eleitorais; a sua realização numa altura em que as sondagens dão conta de forte desgaste do Executivo após treze anos de poder tory; as polémicas que levaram à renúncia dos deputados em causa; e a magnitude de um deles, o ex-primeiro-ministro Boris Johnson tornam inevitável uma leitura nacional.