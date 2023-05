Uma coroação cor de rosa, com vários tons de azul, e em que só os reis usaram coroa

“Fui convidada para desempenhar uma função na coroação e disse que sim. E, não é de somenos, isso resolve o meu problema de saber o que vestir”, disse a princesa Ana do Reino Unido, numa entrevista divulgada na segunda-feira. Vestiu a farda correspondente à função — "Gold-Stick-in-Waiting", responsável pela segurança do Rei — e liderou o desfile de 6 mil militares. Ana terá sido a única mulher que não teve de pensar muito no que ia vestir na cerimónia de coroação do Rei Carlos III, que decorreu este sábado em Londres.

Entre princesas, rainhas e duquesas, mas também entre mulheres de Presidentes e primeiros-ministros e responsáveis políticos, como a presidente da Comissão Europeia ou a líder da Câmara dos Comuns, foi um desfile de moda, quase sempre com vestidos monocolores, alguns chapéus e muitos toucados. Sem grandes brilhos, já que o rei pediu que não fossem usadas coroas, nem tiaras. Só a dele e a da rua rainha, Camila, que tiveram este sábado aquela que foi também a coroação do seu amor.

Camila é uma rainha improvável, mas é bonito de ver como aquela que já foi a mulher mais odiada do reino agora será a sua aclamada rainha. Claro que uma das curiosidades do dia era como seria o vestido da rainha. Para a coroação escolheu um vestido comprido bordado a dourado com motivos de flores silvestres. O vestido tem também painéis plissados, algo muito ao gosto de Camila. É uma criação do estilista britânico Bruce Oldfield. Mas que tem a mão também de Stephen Walters, que criou o tecido especial que lhe serviu de base: chama-se ‘peau de soie’ e é um tecido de seda com brilho mate.