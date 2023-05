Chuva não travou multidões que saudaram Carlos III nas ruas de Londres... nem republicanos que contestaram o chefe de Estado

Ao fundo ouvem-se palavras de ordem, secas e graves. Do Palácio de Buckingham a Trafalgar Square, a multidão ergue em equilíbrio os chapéus de chuva enquanto se levanta. O momento por que vieram chegou. Na fila da frente estão centenas de pessoas que acamparam ao longo desta semana.

O cortejo começa e ouvem-se exclamações entusiastas e aplausos. A chuva não facilita o trabalho dos cavalos, que vão desordenando ligeiramente o longo e imaculado cortejo. No meio, a carruagem do Jubileu de Diamante (com pouco mais de dez anos) que transporta os reis Carlos III e Camila até à Abadia de Westminster.

Na lateral do palácio, em Green Park, centenas assistem à cerimónia, num ecrã gigante. A chuva persiste, tornando ainda mais valiosas as cadeiras desdobráveis que muitos trouxeram. O silêncio atento é interrompido quando surge no ecrã a imagem de William e Kate, à porta da Abadia de Westminster, numa confirmação das sondagens que apontam o casal como dupla de membros mais populares da família real. Uma reação que se repete durante a cerimónia.