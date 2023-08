Sauditas e iranianos: amigos de ocasião para apagar fogos regionais no Médio Oriente

A ‘ofensiva’ da Arábia Saudita sobre o futebol europeu — prenunciada pela contratação de Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr — tornou-se assunto de Estado no país. Após comprar 75% dos quatro principais clubes (Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Nassr), o fundo soberano saudita Public Investment Fund abriu cordões à bolsa e contratou talentos globais. Com isto tornou a popularidade do futebol uma arma de soft power com a qual este reino conservador quer ascender à primeira divisão do futebol internacional e, mais importante, impulsionar um amplo e ambicioso programa de modernização do país.

Lançada em 2016, a estratégia Visão 2030 tem por fim a diversificação da economia (reduzindo a dependência do petróleo), investimentos no sector público, captação de turismo e projeção de uma imagem positiva do país no mundo. Para ser bem-sucedida, todavia, a Arábia Saudita necessita de se livrar de algumas frentes de conflito que consomem recursos e hipotecam prestígio. Este interesse vai ao encontro de iguais urgências sentidas pelo arquirrival Irão, castigado por sanções internacionais e recorrentemente desafiado, dentro de portas, por protestos populares contra o regime.