Velório de Isabel II: comida confiscada e centenas de pessoas assistidas. E a homenagem do polémico André à sua “Querida Mamã”

As autoridades britânicas estão a recomendar, este domingo, que as pessoas não se juntem à fila para o velório público de Isabel II. Muitos ainda o fazem, mas o comprimento da fila tem encolhido, ao ponto de à tarde ter sido anunciado que o fim da fila está mais dois quilómetros para oeste do que no dia anterior, tendo passado de Southwark Park para perto de Tower Bridge.

