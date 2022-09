O mundo foi despedir-se da Rainha Isabel II e aproveitou para fazer política

Começaram a chegar no fim-de-semana, para prestar o último tributo à rainha, antes do funeral que se realiza esta segunda-feira, na abadia de Westminster. Mais de 70 chefes de Estado e 400 dignitários estrangeiros surgem nas notícias a entrar em Westminster Hall, a assinar o livro de condolências, a ser recebidos pelo Rei Carlos III no Palácio de Buckingham. Alguns, como Joe Biden, Trudeau ou Macron - que até visitou a fila do povo para o velório - têm especial atenção mediática nestas cerimónias fúnebres com transmissão quase non stop.

