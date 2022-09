Isabel II e Margaret Thatcher, mulheres poderosas e a seu modo trágicas, regressam ao palco em Londres

“Eu nunca disse isso!” Eis uma frase que ouvimos políticos proferir a torto e a direito, nem sempre com verdade. Na peça “Handbagged” — em cena no londrino Kiln Theatre até 22 de outubro —, surge ora na boca de Isabel II, ora na de Margaret Thatcher. E não é possível saber se estão a ser sinceras, já que nesta comédia muito séria de Moira Buffini a relação entre as duas mulheres que mais marcaram a segunda metade do século XX no Reino Unido é explorada recriando as audiências semanais que mantiveram durante entre 1979 e 1990. A sós.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler