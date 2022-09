“Há limites para a heterodoxia”: Marcelo celebra aliança com Reino Unido e deixa farpa a Macron

Marcelo Rebelo de Sousa viveu com intensidade o primeiro dia em que participou nas exéquias de Isabel II, mas não lhe passou pela cabeça ir visitar a fila dos que esperam para entrar no velório da rainha, como fez este domingo o seu homólogo francês. Emmanuel Macron repetiu um gesto que tinham tido, na véspera, o rei Carlos III e o seu filho mais velho e herdeiro do trono, William, príncipe de Gales.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler