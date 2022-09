“Cada rei faz as coisas à sua maneira.” Carlos III mostra que quer estar perto do povo, visitando a fila para o velório da sua mãe

Milhares de pessoas têm esperado nos últimos dias na fila — alguns até 24 horas — para entrar no Parlamento e homenagear a rainha Isabel II, cujo caixão está exposto no Salão de Westminster sobre um alto cadafalso. Este sábado, algumas centenas desses cidadãos tiveram a visita surpresa do rei Carlos III, filho da falecida soberana e novo chefe de Estado do Reino Unido. Foi na ponte de Lambeth, já no troço final da fila.

