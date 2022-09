“Bem-vinda a casa, rainha”. Isabel II chegou a Londres pela última vez e há quem esteja disposto a esperar 30 horas para ver o seu caixão

Sentado à beira do rio Tamisa num banquinho de armar, terça-feira à tarde, Glyn dá-se por satisfeito. “Sou o número 23. Achei que ia ser para aí o 300 ou 400”. Enquanto o Expresso conversou com este inglês devoto de Isabel II, a fila cresceu até 30 e poucos. É preciso explicar que se trata da fila para ver o caixão da rainha no Parlamento, o que só acontecerá 30 horas depois de os primeiros aqui terem chegado, de manhã.

