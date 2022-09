Isabel II: Horas de espera em Edimburgo para dizer adeus de perto à Rainha

Stewart Smith estava hoje a preparar-se para esperar cinco horas para entrar na Catedral de Santo Egídio, em Edimburgo, para prestar uma última homenagem à Rainha Isabel II, cujo caixão foi esta tarde depositado neste local na capital escocesa.

“Cheguei aqui pelas 14:00 e disseram-nos que devíamos entrar pelas 19:00. Não é muito mau, consegui uma pulseira dos primeiros 3.000”, contou à agência Lusa, mostrando uma pulseira de papel branca no pulso direito.

Residente em Lanarkshire, a sudoeste da capital escocesa, viajou apenas com este propósito, tal como as amigas Sharon O’Neill e Doreen Michael.

“O meu marido trouxe-me de automóvel e deixaram-me passar à frente. Vim expressar o meu respeito”, disse Sharon O’Neill, sentada numa cadeira de rodas, mostrando uma pulseira verde atribuída a pessoas com incapacidades.

Juntou-se a Michael, que chegou pelas 13:00 e a certa altura teve de escolher entre ver o cortejo fúnebre do caixão de Isabel II ou ir para a fila para conseguir entrar na catedral.

“Desistimos para conseguir a pulseira”, explicou.

Ainda antes da abertura das portas, a fila já se estendia por algumas centenas de metros, tendo sido instaladas casas de banho portáteis para as muitas pessoas que ali aguardavam.

No local, voluntários vão informando regularmente quem espera com indicações e oferta de água ou assistência.

O caixão com o corpo da Rainha Isabel II vai estar em repouso durante 24 horas e acessível ao público na catedral, onde chegou em procissão liderada pelo Rei Carlos III, juntamente com os irmãos, princesa Ana e príncipes Eduardo e André, e uma guarda militar, enquanto a rainha consorte, Camilla, e outros membros da família deslocaram-se de automóvel.

O caixão vai ter uma guarda de honra permanente da Companhia Real de Arqueiros, os guarda-costas oficiais do monarca britânico na Escócia.

À entrada serão feitas revistas de segurança como em aeroportos e só as pessoas com pulseiras oficiais de acesso poderão entrar.

As regras apertadas ditam que terão de manter-se sempre em movimento junto ao caixão e não poderão depositar flores.

O uso de telemóveis ou máquinas fotográficas é proibido e só poderão ser transportados sacos de pequena dimensão.

Ao final da tarde, Carlos III voltará à Catedral de Santo Egídio para participar numa vigília com outros membros da família real.

A Rainha Isabel II morreu na passada quinta-feira aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assumiu aos 73 anos as funções de Rei como Carlos III.