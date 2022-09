Rainha morta, rei posto, mas há dúvidas: quando vai Carlos III ser coroado? Camilla será rainha? Quem é o sucessor do novo rei?

Rainha morta, rei posto. Assim que a morte da rainha Isabel II foi comunicada esta quinta-feira, às 18h30, o Príncipe de Gales, herdeiro do trono britânico desde os três anos, foi proclamado imediatamente rei, assumindo o nome de Carlos III, mas o caminho até à coroação oficial ainda é longo e pode demorar meses.

O novo rei, que chega ao trono aos 73 anos, fará já esta sexta-feira o primeiro discurso oficial dirigido aos seus súbditos, momento em que o governo britânico irá jurar-lhe lealdade.

Quando será Carlos III coroado?

A coroação de Carlos III exigirá, no entanto, um planeamento detalhado, realizado pelo Conde Marechal do Reino Unido, e, portanto, é improvável que ocorra a curto prazo.

A coroação da sua mãe, que contou com a presença de chefes de estado de todo o mundo, ocorreu 16 meses após a sua ascensão ao trono.

Que nomes poderia escolher?

Charles Philip Arthur George poderia ter escolhido qualquer um destes nomes para usar durante o seu reinado, mas optou por manter aquele pelo qual sempre foi conhecido.

Que títulos já tinha?

Até chegar a rei, Carlos acumulou os títulos de Príncipe de Gales, Duque da Cornualha, Duque de Rothesay e Conde de Carrick.

Camilla será rainha?

Quando Carlos casou com Camilla, um acordo foi feito em 2005, onde ficou estipulado que não lhe seria atribuído o título de rainha. Todavia, Carlos III terá poder para a tornar rainha, caso o deseje. Isabel II, aquando das celebrações do 70.º aniversário do seu reinado, manifestou a vontade de que Camilla ascendesse a rainha consorte quando o filho assumisse o trono.

Quem é o sucessor de Carlos III?

O herdeiro do trono é agora o filho mais velho de Carlos, William, atualmente com 40 anos, conhecido como Duque de Cambridge.

O próximo na linha de sucessão é o filho mais velho de William, o príncipe George, que tem 9 anos. Segue-se a princesa Charlotte, de 7 anos, e o príncipe Louis, três anos mais novo.

O que muda desde já na vida de William?

William herda o título de Duque da Cornualha, um dos títulos do pai. Pode também tornar-se Príncipe de Gales, caso Carlos III lhe conceda esse título.

Qual o lugar de Harry?

Harry permanece na linha de sucessão e é o quinto na lista de herdeiros ao trono, apesar da decisão de se afastar dos deveres reais e de se mudar para os Estados Unidos com a sua esposa, Meghan.

O príncipe André ainda entra nas contas?

André, duque de Iorque, é o oitavo na linha de sucessão ao trono britânico, mas anunciou em 2019 que abdicaria das suas obrigações monárquicas, após ser acusado de abuso sexual.