Um ano depois do início da guerra, há 7221 refugiados ucranianos com contratos de trabalho em Portugal e ainda 1539 ofertas de emprego vagas

No início de fevereiro, a ministra Ana Mendes Godinho foi até Nova Iorque participar na 61.ª sessão da Comissão para o Desenvolvimento Social do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas. A ocasião foi aproveitada para se encontrar com Marina Lazebna, a ministra das políticas sociais da Ucrânia e apresentar-lhe o balanço de quase um ano de medidas de integração e acolhimento dos refugiados em Portugal que levou na bagagem.

