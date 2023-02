Refugiados ucranianos: apenas 1% dos pedidos de proteção levantou questões de segurança

Desde o início da invasão da Ucrânia, Portugal acolheu com proteção temporária 58.043 cidadãos que residiam então no território. Apesar do processo célere e excecional, cada pedido foi individualmente sujeito a escrutínio nas bases de dados dos sistemas de informação, nomeadamente do espaço Schengen.

