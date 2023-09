Suspensão temporária do Starlink pode ter resultado na morte de mais civis ucranianos: "Musk tornou-se participante desta guerra"

Terá sido o próprio a admiti-lo: Elon Musk ordenou que a sua rede de comunicações por satélite Starlink fosse desligada perto da costa da Crimeia, em 2022, para impedir um ataque com drones ucranianos à frota russa no Mar Negro. De acordo com a CNN, que cita a biografia redigida pelo historiador Walter Isaacson, dias antes de a obra ser publicada, o multimilionário Musk determinou a suspensão do serviço do Starlink ao redor da península da Crimeia, temendo que Vladimir Putin respondesse com armas nucleares a um ataque ucraniano àquele território ocupado pela Rússia. Segundo o biógrafo de Musk, não só o empresário terá dito que a Ucrânia estava “a ir longe demais” ao insistir numa “derrota estratégica” infligida contra o Kremlin, como terá mesmo questionado: “Como é que eu vim parar a esta guerra? O Starlink não foi concebido para o envolvimento em guerras, mas sim para que as pessoas pudessem assistir à Netflix e relaxar, ir à escola e fazer coisas boas e inócuas, não ataques de drones."