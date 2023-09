A aliança que pode mudar o equilíbrio militar do mundo: Rússia e Irão, que “usa a Ucrânia para experimentar arsenal e os seus drones”

Anadolu Agency

Após o fim da tentativa de motim orquestrado pelo Grupo Wagner, o Presidente do Irão telefonou a Vladimir Putin para expressar “total apoio” ao seu regime. E tem sido mesmo assim, aliás, desde o início da Guerra na Ucrânia. Antes inimigos mortais, o Irão e a Rússia encontraram terreno comum para darem azo à sua aversão ao sistema internacional dominado pelos EUA. Mas os analistas temem que o apoio mútuo entre os dois países potencie as capacidades militares iranianas, aumentando as hostilidades no Médio Oriente