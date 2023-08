Dia 1 de Marcelo Rebelo de Sousa em Kiev: trincheiras, elogios a Zelensky e declarações sem margem para dúvidas

RUI DUARTE SILVA

Marcelo Rebelo de Sousa não veio a Kiev com meias palavras, trouxe alguns exageros e declarações que pareceram quase ameaças à Rússia, mas fez muito do que faz em Portugal. Falou com moradoras de locais quase totalmente destruídos, quis saltar para dentro de uma trincheira (e saltou), fez perguntas a todos os que o receberam, reforçou o “apoio inabalável de Portugal” e convidou Zelensky para visitar Portugal