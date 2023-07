Moscovo sai do acordo de distribuição de cereais via Mar Negro. Até ver

Co-autora do acordo inicial com Moscovo e a Turquia, a ONU propôs-se facilitar as exportações russas de cereais, o que não serviu de nada. No final da manhã desta segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, declarou que o acordo sobre a exportação dos cereais ucranianos, que expira à meia-noite (21h GMT), está “terminado de facto” .

A Rússia está pronta a rever a decisão assim que sejam cumpridas as condições que exige: “Assim que a parte dos acordos que dizem respeito à Rússia seja satisfeita, a Rússia voltará imediatamente ao acordo sobre os cereais”, disse Peskov.