F-16 a caminho da Turquia: Erdogan conseguiu o que queria ao bater o pé à adesão da Suécia à NATO

KACPER PEMPEL/REUTERS

Erdogan saiu de Vilnius com a promessa dos F-16, e também com o levantamento do embargo de venda de armas à Turquia do aliado Canadá. O acordo celebrado na passada segunda-feira refere apenas o estabelecimento de uma comissão bilateral de segurança, que a Suécia ira nomear um coordenador antiterrorista, e que continuará a limitar as operações do PKK e outros grupos terroristas no seu país. Talvez a única novidade terá sido o apoio sueco ao processo de adesão da Turquia à UE, e ao processo de liberalização de vistos para cidadãos turcos