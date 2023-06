Depois do colapso da barragem, a central nuclear de Zaporíjia enfrenta outro risco: o reservatório auxiliar principal pode ruir

“Todas as margens de segurança que as centrais nucleares têm estão sob stress neste momento”. Esta é a avaliação feita pelo investigador Rui Silva, do Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, por causa da situação da central nuclear de Zaporíjia, na Ucrânia.

A barragem da central hidroelétrica de Kakhovka, próxima de Kherson, foi destruída por uma explosão na madrugada de terça-feira. Além de funcionar como fonte de água para consumo humano e rega de terrenos agrícolas, a água do reservatório serve para arrefecer os reatores da central nuclear de Zaporíjia.

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) indicou na quinta-feira que a central nuclear continua a recorrer a água da barragem para refrigeração, apesar de o nível da água ter descido cerca de quatro metros para 12,7 metros. Em comunicado, a AIEA prevê que o bombeamento de água “provavelmente possa continuar mesmo que o nível desça para cerca de 11 metros ou possivelmente mais baixo”. São estimativas novas, dado que aos níveis atuais se esperava que as bombas de água já não funcionassem.

“Quando chegar abaixo desse valor, vai deixar de entrar água para arrefecer a central e será a primeira vez que acontece na história da energia nuclear que uma central nuclear fique sem a sua fonte fria de arrefecimento”, disse o investigador Rui Silva ao Expresso. No entanto, este não é o único risco que o sistema de arrefecimento da central enfrenta.

O ‘The Guardian’ noticiou uma avaliação do Instituto para a Proteção de Radiação e Segurança Nuclear (IRSN), com sede em Paris, que observa não haver risco da central ser inundada, mas que o reservatório auxiliar principal pode ruir com a descida do nível de água do lado de fora. A pressão interna da água contida no reservatório auxiliar pode levar ao colapso do dique circundante. É ainda apontada uma opção para o caso de a bacia de água ser danificada: podem ser usados camiões para abastecerem os restantes reservatórios com água.