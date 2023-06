O colapso de Kakhovka ou a recriação do apocalipse bíblico no século XXI

ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS

O dilúvio provocado pelo colapso da última barragem a sul do rio Dnieper, em Nova Kakhovka, terá efeitos devastadores para ambas as margens em conflito e para a humanidade: 700 mil pessoas ficaram com o acesso a água condicionado, milhares de hectares de plantio alagados e toneladas de colheitas devastadas, cerca de 20 mil pessoas em emergência humanitária, centenas de povoações submersas, engenhos explosivos transportados pela enxurrada para parte incerta, com uma contraofensiva ucraniana em curso sob estrito silêncio