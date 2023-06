“Um acordo de paz é completamente inviável neste momento”, afirma antigo coronel americano e ex-conselheiro de Defesa da Ucrânia

Liam Collins serviu no exército dos Estados Unidos durante 27 anos e aposentou-se em 2019, na qualidade de fundador e diretor do Modern War Institute e diretor do Departamento de Instrução Militar na Academia Militar, em West Point. Esteve em vários teatros de operações, incluindo Afeganistão, Bósnia, Iraque, América do Sul e Corno de África. Fez trabalho de campo na Geórgia, estudando a Guerra Russo-Georgiana de 2008, e nos Países Bálticos, debruçando-se sobre as tentativas de deter a agressão russa.

Membro permanente do Council on Foreign Relations, entre 2016 e 2018 foi conselheiro de Defesa da Ucrânia. O coronel aposentado afirma ao Expresso que a guerra está para durar e que “terá de ser a Rússia a sofrer danos cada vez maiores, a perder terreno e, eventualmente, a retirar-se”.