Colapso da barragem de Nova Kakhovka: consequências poderão ser sentidas durante anos e atingir até o resto da Europa

O evento em Nova Kakhovka, uma das barragens com maior capacidade no mundo (18 mil milhões de metros cúbicos), pode mesmo chegar a afetar países vizinhos, e as torrentes arrastam dezenas de milhares de minas, à medida que atravessam a linha da frente da guerra. As inundações podem, por isso, causar explosões em terreno onde se encontrem civis, a muitos quilómetros de distância, e até muitos anos depois, aponta o jornal “The Guardian” .

Ao longo do rio Dniepre, o impacto poderá ser sentido por gerações: aldeias e cidades podem não voltar a ser habitáveis durante anos e atividades de subsistência, nas margens férteis do curso de água, podem ser irrecuperáveis. O colapso da barragem de Nova Kakhovka, na Ucrânia, está a ser descrito pelas autoridades como um “ecocídio”, já que também fauna e flora demorarão décadas a recuperar. Ou, como caracterizou Volodymyr Zelensky, poderá tratar-se do "maior desastre ambiental causado pelo homem na Europa em décadas”.

Com 10 mil hectares inundados na margem direita, dão-se cheias, a jusante, fenómeno que contrasta com a escassez de água a montante da barragem. Em poucos dias, os níveis do reservatório estarão tão baixos que as bombas de água da central nuclear de Zaporíjia (a 200 km) não poderão ser utilizadas para arrefecer os reatores. Para isso, os responsáveis da central terão de contar com uma piscina de arrefecimento, destinada a emergências.

Por causa da escassez de água, também a produção de alimentos, como trigo, milho, óleo de girassol e soja, será afetada, com efeitos que poderão ser sentidos em todo o mundo. A Crimeia, que tinha de contar com um canal que fornecia água a partir da barragem de Nova Kakhovka, poderá experimentar uma crise hídrica no próximo ano. Segundo o Ministério da Agricultura e da Alimentação da Ucrânia, os terrenos agrícolas do sul poderão “transformar-se em desertos” no próximo ano. O ministério antecipa que as consequências serão globais, já que foi afetado o maior celeiro da Europa: “O ato terrorista na central hidroelétrica atingiu 94% dos sistemas de irrigação na região de Kherson, 74% em Zaporíjia e 30% em Dnipropetrovsk. Tal destruição significará que os campos no sul da Ucrânia podem transformar-se em desertos já no próximo ano.”

O Ministério da Agricultura e da Alimentação da Ucrânia prevê um cenário devastador para a pesca, com a morte massiva de peixes jovens e adultos. Como a estação de desova terminou recentemente, os ovos de peixe colocados nas margens do reservatório poderão secar. “Outro problema será a entrada e morte de peixes de água doce e outros recursos biológicos nas águas salgadas do Mar Negro. Por sua vez, a fauna do Mar Negro também pode morrer com o influxo maciço de água doce."