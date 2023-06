Onde fica a barragem de Kakhovka? Por que razão é tão importante? Quem a fez explodir? Quais as consequências humanitárias imediatas?

As autoridades ucranianas acusam as tropas russas de terem feito explodir a barragem da central hidroelétrica de Kakhovka, segunda maior de seis barragens no rio Dniepre, a 60 quilómetros de Kherson, no sul da Ucrânia, provocando inundações imensas nas zonas adjacentes, já visíveis nos vídeos que vão surgindo nas redes sociais desde as primeiras horas da manhã. A Rússia diz que foi um “ato de sabotagem” da própria Ucrânia e já abriu uma investigação.