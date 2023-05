Universidade de Coimbra despede responsável do Centro de Estudos Russos por defender invasão na Ucrânia

A Universidade de Coimbra (UC) despediu o responsável pelo Centro de Estudos Russos, Vladimir Pliassov, acusado de desenvolver naquela universidade propaganda pró-Putin e a favor da invasão da Ucrânia. A informação foi avançada pelo reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, à Renascença (e já confirmada pelo Expresso).

Na origem das acusações está um artigo de opinião de dois ativistas ucranianos com ligações à Universidade de Coimbra, publicado no Observador e no Jornal Proença. Nesse artigo, os autores, Viacheslav Medvediev e Olga Filipova, alegam que a instituição é “um espaço para transmitir a propaganda imperial russa e a cultura que criou a Rússia moderna”.

"A gravidade da situação obriga-me a fazê-lo [despedimento]. A contratação, ou melhor, a existência de um contrato com a Universidade de Coimbra não foi feita com o meu conhecimento. Assim que tomei conta do que se estava a passar dei indicações para a rescisão do contrato e, portanto, o contrato nesta hora deve estar rescindido”, disse o reitor.

No artigo, os ativistas escrevem que “Pliassov tem sido (e talvez continue a ser) o primeiro e principal representante da Fundação Russkiy Mir em Portugal”. Esta fundação foi criada por Vladimir Putin, tendo apoiado a criação de centros de estudos russos em Portugal, nomeadamente o da UC.

Vladimir Pliassov pertencia ao departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da academia. De acordo com as acusações, o professor promovia artigos académicos com denominações geográficas da Ucrânia de acordo com a visão russa e a utilização de símbolos conotadas com a invasão do território ucraniano, como a “fita de São Jorge”. Esta fita — de três riscas pretas e duas riscas cor-de-laranja — é um símbolo proibido na Ucrânia, Letónia, Lituânia, Moldávia, Geórgia e alguns estados alemães e, desde 2014, é utilizada como símbolo de tropas e manifestantes pró-russos.

