“Os avanços do Grupo Wagner deram-se com ondas humanas, o soldado não tem a opção de voltar porque é atingido pelas próprias tropas”

Vitelio Brustolin tem muitas dúvidas quanto aos documentos alegadamente divulgados a partir do Pentágono e advoga que a Rússia não agiu em relação às informações que terão sido recolhidas. O analista brasileiro deixa todas as teorias em aberto, ainda que reconheça que a divulgação não interessa aos Estados Unidos. Professor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, investigador do Departamento de História da Ciência de Harvard e professor adjunto da Universidade de Columbia, Vitelio Brustolin percorre, nesta entrevista, a História da estratégia nas guerras e os impactos na geopolítica mundial que a crise na Ucrânia provocou. O professor de Direito Internacional e Estudos Estratégicos tem ainda muito a dizer sobre um protagonista voluntário (e não à força) deste conflito: “A China utiliza a questão geopolítica da Ucrânia como instrumento”.