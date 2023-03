“Eles estão a preparar-se para invadir a Bielorrússia”: Lukashenko tenta justificar envio de armas nucleares russas para o país

Esta foi a frase que Alexander Lukashenko, Presidente da Bielorrússia, disse no seu discurso anual aos deputados e funcionários do Governo, para justificar o facto de ter deixado a Rússia armazenar no país armas nucleares táticas. “Acreditem na minha palavra, eu nunca vos enganei. Eles estão a preparar-se para invadir a Bielorrússia, para destruir o nosso país”, afirmou, citado pela CNN e por outros meios de comunicação internacionais.

E por isso as armas são o escudo, a proteção, a garantia contra o iminente ataque ocidental que Lukashenko diz temer. Não há qualquer plano para invadir a Bielorrússia, mas é uma narrativa que dá frutos internos, e que já floresceu com sucesso no vizinho do lado, Lukashenko só teve de a importar. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov, e o próprio Presidente, Vladimir Putin, dizem com frequência que a guerra na Ucrânia é uma guerra de defesa contra os ataques ocidentais, ou ucranianos. "Como resultado dos esforços dos Estados Unidos e dos seus satélites, foi desencadeada uma guerra em larga escala na Ucrânia”, algo que, no entender de Lukashenko, significa que uma "terceira guerra mundial, com a possibilidade de explosões nucleares, está a desenhar-se no horizonte", afirmou.

Putin disse no sábado passado que Moscovo vai colocar armas nucleares táticas dentro do território bielorrusso, a primeira implantação de armamento nuclear fora das fronteiras russas desde o colapso da União Soviética. A Ucrânia já teve também armas nucleares, tinha aliás o maior arsenal de todas as ex-repúblicas soviéticas, mas abdicou delas, em 1994, sob promessa dos Estados Unidos e do Reino Unido (com a concordância da Rússia) de que seria protegida caso a Rússia tentasse atacar o país.