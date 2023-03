Eurodeputados insurgem-se contra repressão na Bielorrússia e querem sanções mais duras contra Minsk

O Parlamento Europeu insurgiu-se esta quarta-feira contra a repressão na Bielorrússia, incluindo a prisão de laureados com o Prémio Nobel da Paz e jornalistas, e apelou a mais sanções contra o regime do Presidente Alexander Lukashenko.

Os eurodeputados aprovaram uma resolução que "condena a repressão sistemática do regime bielorrusso contra o seu povo e as vozes dissidentes, incluindo através de julgamentos por motivos políticos e à porta fechada". Na ótica dos parlamentares europeus, estes atos constituem "graves violações dos direitos humanos".

Em causa estão as recentes condenações do jornalista Andrzej Poczobut e do Prémio Novel da Paz Ales Bialiatsk que para o Parlamento Europeu demonstram "os esforços do regime para suprimir todo o envolvimento cívico na defesa dos direitos humanos e de todos os meios de comunicação social independentes" daquele país.