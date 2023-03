Rússia visada em reunião do Conselho de Segurança que pediu sobre "russofobia"

A Rússia convocou esta terça-feira uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) para abordar a "russofobia", mas acabou acusada de responsabilidade pelos "danos irreparáveis à cultura e aos cidadãos russos" devido à invasão da Ucrânia.

"Quando discutimos russofobia é porque estamos preocupados com os danos aos russos. Essa é uma premissa que certamente compartilho. Então, pensemos nas ações adotadas no ano passado que mais prejudicaram os russos e a cultura russa. A invasão russa da Ucrânia fez com que cerca de 750.000 russos deixassem a Rússia, incluindo algumas das pessoas mais criativas e produtivas. Este é um dano irreparável à cultura russa", argumentou o historiador norte-americano Timothy Snyder, um dos convidados desta reunião.

"Prejudicar os russos e a cultura russa é principalmente uma questão de política russa. E se estamos preocupados com os danos aos russos e à cultura russa, devemo-nos preocupar com as políticas do Estado russo", acrescentou Snyder, um professor da Universidade de Yale, frisando que o termo "russofobia" está a ser utilizado como uma forma de "propaganda imperial" para “justificar os crimes de guerra russos na Ucrânia".

Um dos temas invocados pela Rússia para esta reunião foram as tentativas de acabar com o idioma russo e com a liberdade de expressão em russo, algo que foi rapidamente rebatido por Snyder, especialista em história da Europa central e de leste.

"Na Ucrânia, pode dizer-se o que se quiser em russo ou ucraniano. Na Rússia, não se pode. Se alguém estiver na Rússia com uma placa a dizer 'não à guerra', será detido. (...) Além disso, a guerra de agressão russa na Ucrânia matou, de longe, mais falantes de russo do que qualquer outra ação. Não há comparação. É política russa enviar jovens russos para morrer numa guerra de agressão", argumentou o historiador.

Porém, para o historiador norte-americano, a pior política russa em relação aos seus próprios cidadãos é a de tentar “normalizar o genocídio”.

"Vemos o Presidente da Rússia a repetir que a Ucrânia não existe. Vemos isso em fantasias genocidas na imprensa estatal russa. Vemos isso num momento em que a televisão estatal atinge dezenas de milhões de russos todos os dias e apresenta os ucranianos como porcos, como parasitas, como vermes, como satanistas", disse.

"O termo ‘russofobia’ é uma reivindicação do poder imperial de que é vítima, mesmo quando está a realizar uma guerra de atrocidades. Este é um comportamento historicamente típico. O poder imperial desumaniza a vítima real e faz-se de vítima quando a vítima se opõe a ser agredida, assassinada, colonizada. (...) Ao convocar esta sessão, o Estado russo encontrou uma nova maneira de confessar crimes de guerra", concluiu o historiador.

As declarações de Timothy Snyder numa reunião convocada pela própria Rússia não agradaram ao embaixador russo junto da ONU, Vasily Nebenzya, que acusou o historiador de "mentir deliberadamente" e negou que a imprensa russa veicule esse tipo de informação contra os ucranianos.